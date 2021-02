PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Seniorin im Supermarkt bestohlen +++ Jugendliche im Bus unsittlich berührt +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten +++ Warnung vor betrügerischen Anrufen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorin beim Einkaufen bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 16.02.2021, gg. 12.00 (pa)Dienstagmittag wurde in einem Bad Homburger Supermarkt eine Seniorin von dreisten Dieben um ihre Geldbörse gebracht. Die 79-Jährige befand sich in der Obstabteilung des in der Louisenstraße gelegenen Einkaufsmarktes, als zwei unbekannte Männer sie ansprachen und ablenkten. Währenddessen nutzten zwei Komplizinnen die Gelegenheit, um der älteren Dame das Portemonnaie aus ihrer Handtasche zu stehlen. Die Männer werden beschrieben als etwa 25 Jahre alt mit dunklem Teint. Beide trugen beige Wollmützen und blaue Mundnasenbedeckungen. Einer war mit einer Lederjacke und einem schwarzen Schal mit weißen Streifen bekleidet. Der andere Täter trug eine dunkelgraue Jacke. Die beiden Frauen werden auf etwa 20 Jahre geschätzt. Beide hatten einen dunklen Teint, sehr lange schwarze Haare und trugen ebenfalls blaue Mundnasenbedeckungen. Bekleidet waren die Täterinnen mit Mänteln in den Farben Beige und Schwarz. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Jugendliche in Bus unsittlich berührt, Buslinie 50, zwischen Bad Homburg und Schmitten, 16.02.2021, gg. 15.10 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag wurde eine 15-Jährige während einer Busfahrt von Bad Homburg nach Schmitten von einem Unbekannten unsittlich berührt. Die Jugendliche war gegen 15.10 Uhr in einem Bus der Linie 50 in Richtung Schmitten unterwegs, als sie bemerkte, dass ein hinter ihr sitzender Mann sie mehrfach unsittlich anfasste und sein Tun mit einer Zeitung verdeckte. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und sehr schlank. Er habe dunkelbraunes kurzes Haar, dunkle Augen sowie eine dunklere Hautfarbe gehabt und eine dunkle Winterjacke sowie eine weiße FFP2-Maske mit einem roten Fleck getragen. Er war an der Haltestelle Kurhaus zugestiegen und blieb im Bus sitzen, als die 15-Jährige in Schmitten ausstieg. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Opel kollidiert mit geparkten Autos - Fahrer schwer verletzt, Königstein, Schneidhain, An den Geierwiesen, 16.02.2021, gg. 23.05 Uhr (pa)Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain kam es am späten Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-Jähriger schwer verletzt wurde. Der in Königstein wohnhafte Mann befuhr gegen 23.05 Uhr die Wiesbadener Straße in Fahrtrichtung Königstein, als er in der Haarnadelkurve geradeaus in die Straße "An den Geierwiesen" fuhr und dort mit zwei linksseitig geparkten Pkw zusammenstieß. Hierdurch erlitt der Opelfahrer schwere Verletzungen. Bei dem Zusammenstoß wurden neben den drei beteiligten Pkw auch eine Grundstücksumzäunung sowie eine Hauswand beschädigt, sodass sich der Gesamtschaden auf über 40.000 Euro summiert. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Da der 53-Jährige Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Strafanzeige verfasst.

4. Fiat gerät in Gegenverkehr - zwei Personen leicht verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 16.02.2021, gg. 19:05 Uhr (pa)In der Oberurseler Hohemarkstraße kollidierte am Dienstagabend ein Fiat mit zwei weiteren Pkw. Der 30-jährige Fahrer des Wagens war kurz nach 19.00 Uhr aus Richtung Lahnstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Heidegraben" unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und den VW eines 24-Jährigen touchierte. Hierdurch erschrocken verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Er fuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem BMW eines 34-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

5. Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, L 3205 (Ostring), 16.02.2021, gg. 16.00 Uhr (pa)Nach einem Auffahrunfall auf dem Bad Homburger Ostring am Dienstagnachmittag musste ein 24-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.00 Uhr war ein 52-jähriger Idsteiner mit einem Ford Transit von Friedrichsdorf in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Als der 24 Jahre alte Fahrer eines vorausfahrenden Iveco-Kleintransporters verkehrsbedingt halten musste, reagierte der 52-Jährige zu spät. Der Ford fuhr dem Iveco auf, wobei die Fahrzeuge sich miteinander verkeilten. Bei dem Aufprall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

6. Betrüger melden sich am Telefon - mehrere Anrufe mit unterschiedlichen Maschen

Aktuell werden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen gemeldet. Nicht nur im Hochtaunuskreis, auch darüber hinaus sind die Telefonbetrüger zurzeit verstärkt aktiv.

Erst vergangenen Freitag war es lediglich einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin zu verdanken, dass eine Seniorin aus Glashütten letztendlich doch nicht zum Opfer der Telefonbetrüger wurde. Die Masche in diesem Fall: Die Enkelin der älteren Dame habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und brauche 30.000 Euro als Kaution. Durch die geschickte Gesprächsführung hatten die Täter die hilfsbereite Mitte-80-Jährige dazu bringen können, zu Ihrer Bankfiliale zu fahren, um die Summe für eine Übergabe abzuheben. Glücklicherweise schöpfte eine Mitarbeiterin des Geldinstitutes Verdacht, sodass die Kriminellen leer ausgingen.

Die Maschen sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Straftäter versuchen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Der "Microsoft-Mitarbeiter" berichtete von einem angeblichen Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen. Natürlich kann der Anrufer seinem Opfer helfen. Es werden Sicherheitspakete angeboten, welche das Opfer käuflich erwerben soll. Aus Angst vor einem Datenverlust oder einem blockierten Rechner wird dann bereitwillig Geld überwiesen, in der Hoffnung geholfen zu bekommen. Bei einer anderen Variante verschafft sich der Anrufer sogar Zugriff auf den Computer des Opfers und tätigt dann Überweisungen im Onlinebanking; natürlich zu seinen eigenen Gunsten. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Auch Enkeltrickbetrüger sind telefonisch auf der Suche nach Opfern. Immer wieder ist es die gleiche Story: "ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten", "ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung", "ich sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen", "ich hatte gerade einen Verkehrsunfall und bekomme großen Ärger, wenn ich dem Unfallgegner nicht schnell Geld gebe". In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche Ihnen am Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der Ihnen bekannten Nummer! Auch wenn der "Enkel" die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie rufen nur die Ihnen bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie sich vor den Betrügern schützen.

