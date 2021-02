PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrräder aus Kellern gestohlen - Einbrecher nehmen Mehrfamilienhäuser ins Visier +++ Mehrere Verkehrsunfälle bei Straßenglätte +++ Seniorin reagiert am Telefon richtig

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrräder aus Kellern gestohlen - Einbrecher nehmen Mehrfamilienhäuser ins Visier, Bad Homburg v. d. Höhe, Reinerzer Weg Jacobistraße / Stettiner Straße / Hessenring / Bommersheimer Weg, 14.02.2021 bis 15.02.2021 (pa)In Bad Homburg wurden im Laufe des Montags mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche in die Kellerräume von Mehrfamilienhäusern festgestellt. Betroffen waren vor allem mehrere größere Wohnhäuser im Reinerzer Weg, der Jacobistraße, dem Stettiner Weg, dem Hessenring sowie dem Bommerheimer Weg, wo zudem auch ein Einfamilienhaus angegangen wurde. Beim Großteil der insgesamt über einem Dutzend Taten blieb es beim Versuch, da die Täter entweder bereits an den Eingangstüren der Häuser scheiterten oder sich Zwischentüren oder Kellerverschläge nicht öffnen ließen. Durch die Hebelversuche an den verschiedenen Zugängen entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Aus zwei Kellern entwendeten die Kriminellen insgesamt fünf hochwertige Fahrräder im Wert von zusammen 14.000 Euro. Zudem wurden aus anderen Abteilen vereinzelt kleinere Gegenstände wie Werkzeug gestohlen. Wie bereits gestern berichtet, waren am Montagmorgen zwei Männer bei einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Hessenring durch eine Überwachungskamera gefilmt worden. Ein Zusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 beim zuständigen Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Verletzter bei Unfall auf glatter Fahrbahn, Oberursel, Altkönigstraße, 15.02.2021, gg. 18.05 Uhr (pa)In der Oberurseler Altkönigstraße kam es am frühen Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 18.05 Uhr war eine 19-jährige Friedrichsdorferin mit ihrem VW Polo aus Richtung "Borkenberg" in Fahrtrichtung Taunabad unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Dies hatte letztendlich zur Folge, dass der VW mit einem entgegenkommenden Renault kollidierte. Dessen Fahrer - ein 59-jähriger Mann aus Oberursel - wurde dabei leicht verletzt. Da beide Fahrzeuge durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.500 Euro beziffert.

3. Bus streift Hauswand,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, 15.02.2021, gg. 20.15 Uhr (pa)In Friedrichsdorf Köppern kollidierte am Montagabend ein Linienbus mit einer Hauswand. Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr in der Köpperner Straße in Höhe einer Haltestelle. Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse rutschte der Bus während des Einfahrens nach links und streifte eine Hausfassade. Verletzt wurde hierbei niemand, jedoch summiert sich der entstandene Sachschaden auf schätzungsweise über 6.000 Euro.

4. Opel kippt um,

L 3063, zwischen Usingen Wilhelmsdorf und B275, 15.02.2021, gg. 17:55 Uhr (pa)Auf der Seite liegen blieb am Montag ein Opel Combo nach einem Unfall auf der L 3063. Ein 31-Jähriger aus Grävenwiesbach befuhr die Landesstraße gegen 17.55 Uhr von Wilhelmsdorf kommend in Richtung B275, als er kurz hinter dem Wilhelmsdorfer Kreuz aufgrund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abkam. Sein Kastenwagen fuhr über einen Baumstumpf und wurde hierdurch auf die Fahrzeugseite gekippt, sodass er auf der Fahrerseite liegenblieb. Der Grävenwiesbacher blieb glücklicherweise unverletzt.

5. Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt, Oberursel, Lahnstraße, 15.02.2021, gg. 19.00 Uhr (pa)In Oberursel hatte am Montagabend ein Verkehrsunfall neben einem Schaden von rund 3.500 Euro noch andere Folgen. Gegen 19.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Glashütten mit seinem Renault die Dornbachstraße in Richtung Alte-Leipziger-Platz. An der Ampelkreuzung Lahnstraße bog er bei Grünlicht nach links in diese ab, wobei er jedoch eine entgegenkommende Straßenkehrmaschine übersah, deren 28-jähriger Fahrer -ebenfalls bei Grünlicht - die Kreuzung geradeaus in Richtung Dornbachstraße passieren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife beim Fahrer des Renault Alkoholgeruch sowie weitere Anzeichen eines Alkoholkonsums fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille, sodass der Mann die Beamten für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle begleiten musste. Neben dem Unfallbericht fertigten sie eine entsprechende Strafanzeige.

6. Seniorin reagiert am Telefon richtig, Kronberg, 15.02.2021, gg. 16.45 Uhr (pa)Am Montagabend zeigte eine Kronberger Seniorin einer unseriösen Anruferin, dass sie nicht von schlechten Eltern ist. Das Telefon der 79-Jährigen klingelte gegen 16.45 Uhr. Die Frau am anderen Ende der Leitung bat der Kronbergerin an, ihr in der einsamen Zeit der Corona-Pandemie Gesellschaft zu leisten. Man könne sich ja in der Wohnung der Seniorin auf einen Kaffee treffen. So fürsorglich das Angebot auch klang, der 79-Jährigen war sofort klar, dass es sich um einen Anruf von Kriminellen handelt. So blockte die Seniorin den Versuch der Anruferin, sie auszuhorchen, mit einer kecken Antwort ab. Auf das Angebot, sich auf einen Kaffee bei ihr zu treffen, reagierte die Kronbergerin mit dem Gegenangebot, ein solches Treffen in Anwesenheit einiger Freunde von der hessischen Polizei abzuhalten. Das Telefonat war hiernach auch schnell beendet. Die betroffene Seniorin in diesem Fall reagierte vorbildlich. Sie war misstrauisch, machte keine Angaben zu persönlichen Umständen und sorgte für ein zügiges Ende des Telefonats. Dies rät die Polizei auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, die Anrufe von Unbekannten erhalten.

