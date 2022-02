Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ausgelöster Heimrauchmelder und wachsame Nachbarn retten Plettenberger das Leben

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag, alarmierte die Kreisleitstelle die Kräfte der hauptamtlichen Wache, sowie die Löschgruppe Holthausen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Dorfstraße. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses nahmen gegen halb 4 in der Nacht mehrere piepende Rauchmelder war. Direkt wählten sie den Notruf und schilderten dem Disponenten die Situation vor Ort. Die ersteintreffenden Kräfte der Wache stellten an der Wohnungstür im Dachgeschoss schon eine enorme Rauchentwicklung fest. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und das Dachfenster angefahren. Die Löschgruppe Holthausen stellte einen Sicherheitstrupp. An der Wohnungstür wurde ein Rauchvorhang gesetzt damit der Treppenraum rauchfrei bleibt. Der Angriffstrupp verschaffte sich gewaltsam Zugang und rettete eine Person aus der stark verrauchten Wohnung. Diese wurde an die Rettungswagenbesatzung übergeben.

Die Ursache der starken Rauchentwicklung war eine verkohlte Pizza Salami die ihre Backzeit um einiges überschritten hatte. Nachdem die Wohnung gelüftet und die Eingangstür durch die Feuerwehr repariert wurde, konnte der Bewohner, der die Mitfahrt ins Krankenhaus verweigerte, wieder in seine vier Wände.

Durch das umsichtliche Handeln der Nachbarn konnte schlimmeres verhindert werden.

Ein ausführlicher Abschlussbericht zum Sturmtief "Zeynep" folgt morgen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell