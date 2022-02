Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Feuerwehr arbeitet knapp 60 Einsätze in Vier-Täler-Stadt ab

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Seitdem gestrigen Mittwoch 15 Uhr befand sich die Plettenberger Feuerwehr im Dauereinsatz. Immer wieder kam es zu unwetterbedingten Einsatzstellen auf Plettenberger Stadtgebiet. Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 6:20 Uhr wurde dann der vorbereitete Meldekopf an der Feuer- und Rettungswache mit Personal besetzt und in Betrieb genommen. Nach über 60 koordinierten Einsätzen konnte der Meldekopf heute Mittag um kurz vor 12 Uhr wieder aufgelöst werden. Weiterhin bleibt dieser für die nächste Unwetterwarnung vorbereitet. Die Koordinierung und Alarmierung wurde um kurz vor 12 dann wieder an die Kreisleitstelle abgegeben.

Größenteils setzten die Einsatzkräfte die Motorkettensäge ein, um versperrte Straßen durch umgestürzte Bäume zu befreien. Die Drehleiter unterstützte die Einheiten bei diversen Einsatzstellen, bei denen unter anderem Kaminabdeckungen und Dachziegel drohten auf die Straße oder den Gehweg zu fallen. Im Ortsteil Sonneborn befreite die Löschgruppe Landemert mit Hilfe der Drehleiter eine Telefonleitung von Ästen. Die Löschgruppe Selscheid beseitigte eine größere Eiche auf der Zufahrtsstraße zum Gehöft Winterhof, in Zusammenarbeit mit dem Rüstwagen der Löschgruppe Ohle, die dafür ihre Seilwinde zum Einsatz bringen musste.

🚧Aktuell ist die K8 zwischen dem Steinbruch Solmbecke und dem Ortsteil Burg voll gesperrt. 🚧Sowie die seit gestern bekannte Sperrung der Affelner Straße bis zur Neuenrader Ortschaft Birnbaum, die weiterhin besteht.

Auch die Bereitschaft in den sieben Gerätehäusern wurde gegen Mittag aufgelöst. Nun heißt es für die Einsatzkräfte Schlaf nachholen und Kräfte sammeln für das morgige Sturmtief, welches gegen Nachmittag erwartet wird.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell