PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Autoaufbrecher in Weilburg aktiv +++ Taschendieb nutzt hilflose Lage aus +++ Gefälschte Dokumente aus dem Verkehr gezogen +++ Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Autoaufbrecher in Weilburg aktiv,

Weilburg, Bodelschwinghstraße/ Am Steinbühl, Dienstag, 14.02.2023 bis Mittwoch

(wie) In den letzten Tagen waren in Weilburg Autoaufbrecher aktiv und haben bei drei Fahrzeugen Fensterscheiben eingeschlagen. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zunächst in die Bodelschwinghstraße gerufen, da dort ein aufgebrochener Citroen C5 auf einem Privatgrundstück stand. Eine 22-Jährige hatte den Wagen am Dienstagnachmittag neben einer Garage abgestellt und verschlossen. Im Laufe der Nacht hatte ein Unbekannter die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack sowie eine schwarze Jacke aus dem Inneren entwendet. Wenig später wurden der Polizei zwei betroffene Fahrzeuge auf einem Parkplatz am Kreiskrankenhaus in der Straße "Am Steinbühl" gemeldet. Dort hatten der oder die Täter an einem grauen Subaru das vordere Seitenfenster der Fahrerseite eingeschlagen und eine Tasche mit Inhalt entwendet. Bei einem blauen VW gelang das Einschlagen der Fahrerseitenscheibe offenbar nicht. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, ein Eindringen in das Innere des Autos gelang jedoch nicht. Es entstand insgesamt ein Schaden von mindestens 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Taschendieb nutzt hilflose Lage aus,

Selters, Bahnhofstraße, Samstag, 11.02.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend hat ein Taschendieb in Selters den medizinischen Notfall eines Mannes ausgenutzt und diesen bestohlen. Ein 68-Jähriger war Gast in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße, als er aufgrund von Kreislaufproblemen an die frische Luft musste. Dort verlor er offenbar kurzzeitig das Bewusstsein und fiel zu Boden. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Portemonnaie samt Inhalt aus seiner Gesäßtasche verschwunden war. Nachdem dieses auch bei Suchaktionen am Abend und am nächsten Tag nicht aufzufinden war, wurde Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Bei dem Sturz wurde der 68-Jährige verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Motorroller die Vorfahrt genommen,

Bad Camberg, Max-Planck-Straße, Mittwoch, 15.02.2023, 11:55 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurde am Mittwochmittag ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt, als ihm ein Fahrzeug die Vorfahrt nahm. Ein 71-Jähriger befuhr mit einer Vespa die Max-Planck-Straße von der Otto Hahn-Straße kommend. Hierbei wurde er offensichtlich von einer 26-Jährigen übersehen, die mit einem Mercedes von einem Grundstück auf die Straße einfuhr. Trotz einer starken Bremsung prallte der Rollerfahrer gegen den Mercedes und stürzte danach zu Boden. Hierbei wurde der 71-Jährige verletzt und musste nach erster Behandlung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.500 EUR.

4. Gefälschte Dokumente aus dem Verkehr gezogen, Limburg und Hadamar, Mittwoch, 15.02.2023 bis Donnerstag, 16.02.2023

(wie) Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes zogen in den letzten zwei Tagen gefälschte Dokumente aus dem Verkehr. Am Mittwoch kontrollierten die Verkehrsspezialisten einen auffälligen BMW in Hadamar. Der wahrscheinlich 23-jährige Fahrer händigte den Beamten einen bulgarischen Führerschein und einen bulgarischen Personalausweis aus. Diese waren allerdings offensichtlich gefälscht und somit wurde der Mann festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann eigentlich türkischer Staatsbürger ist und keinen Führerschein besitzt. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und durfte anschließend die Dienststelle wieder verlassen. Den BMW musste ein Bekannter mit echtem Führerschein abholen. Am Donnerstag rief die Führerscheinstelle in Limburg die Beamten, da dort ein Mann einen verdächtigen niederländischen Führerschein umschreiben lassen wollte. Auch hier stellte sich schnell heraus, dass der Führerschein unecht und gefälscht ist. Daher wurde auch der 57-Jährige festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle mit der Auflage kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr zu führen wieder verlassen.

5. Fußgängerinnen bringen Motorrad zu Fall, Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 15.02.2023, 18:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurde am Mittwochabend ein Motorradfahrer durch zwei unachtsam die Straße überquerende Fußgängerinnen zu Fall gebracht. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Aprilla Motorrad die Hospitalstraße und durchfuhr den Kreisverkehr, um diesen in Richtung Gymnasiumstraße wieder zu verlassen. Hierbei überquerten zwei Frauen die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden Motorradfahrer zu achten. Bei dem Versuch den Fußgängerinnen auszuweichen, stürzte der 19-Jährige und wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR.

6. Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht, Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Mittwoch, 15.02.2023, 18:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist in Limburg ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein 74-Jähriger wollte gegen 18:40 Uhr in der Koblenzer Straße in Staffel in seinen auf Höhe der Hausnummer 75 geparkten Ford einsteigen. Hierbei wurde er von einem vorbeifahrerden Pkw erfasst, der aus Görgeshausen kommend in Richtung B 8 unterwegs gewesen sein muss. Bei dem Unfall wurde der 74- Jährige wahrscheinlich zwischen den beiden Fahrzeugen eingequetscht und schwer verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeuges kümmerte sich nicht um den schwerverletzten Mann, sondern floh von der Unfallstelle. Aufgrund der gefundenen Fahrzeugteile handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen schwarzen Toyota. Der 74-Jährige wurde nach Behandlung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden summiert sich alleine am Ford auf 4.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist zur Unfallzeit ein Fahrzeug in der Koblenzer Straße aufgefallen? Wer hat einen frisch beschädigten schwarzen Toyota gesehen?

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell