Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter

Bad Rothenfelde: Unfallflucht - BMW beschädigt

Bad Rothenfelde (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht zeigte der Halter eines weißen BMW X1 bei der Polizei in Bad Rothenfelde an. Sein Fahrzeug wurde am vorderen rechten Kotflügel beschädigt, schwarzer Abrieb ist an der Schadstelle erkennbar.

Die Beschädigung wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw verursacht.

Der Unfall muss am Dienstag auf einem von zwei Parkplätzen geschehen sein. Zunächst war das Fahrzeug zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Discounters in Hilter, Münsterstraße, abgestellt. Zwischen 14 Uhr 15 Uhr stand der BMW auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters in Bad Rothenfelde an der Bahnhofstraße. Wer Beobachtungen zu einem missglückten Parkmanöver machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05424/293290 oder 05401/83160.

