PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Supermarkt +++ Kupferkabel gestohlen +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Betrunkener nach Randale festgenommen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Supermarkt,

Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, bis Montag, 13.02.2023, 05:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in einen Supermarkt in Lindenholzhausen eingestiegen. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes in der Frankfurter Straße bemerkte beim Aufschließen den Einbruch und verständigte gegen 05:50 Uhr die Polizei. Unbekannte Täter waren im Laufe der Nacht gewaltsam in das Gebäude gelangt. Hierzu hatten sie die Bedachung geöffnet und waren von oben in den Verkaufsraum eingestiegen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Tabak und Zigaretten. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Kupferkabel gestohlen,

Limburg, Alte Lahnbrücke, bis Montag, 13.02.2023, 07:00 Uhr

(wie) Unbekannte Täter habe am Wochenende bereits verlegte Kupferkabel von einer Baustelle in Limburg gestohlen. Am Montagmorgen fiel Bauarbeitern auf, dass die Kabel auf der alten Lahnbrücke fehlten und sie riefen die Polizei. Im Rahmen der Sanierung der Brücke waren die Kabel gerade erst verlegt worden, standen jedoch schon unter Strom und wurden am Freitag zuletzt intakt gesehen. Die unbekannten Diebe kappten die Verbindung und entwendeten circa 50 Meter Kupferkabel. Wie diese abtransportiert wurden, ist bisher nicht bekannt. Zudem entwendeten die Diebe Kraftstoff aus einem Kleinbagger. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Baucontainer aufgebrochen,

Limburg-Staffel, Kreisstraße 476, Donnerstag, 09.02.2023, 11:30 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 06:15 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurden Baucontainer bei Staffel von Unbekannten aufgebrochen. Die betroffenen Container stehen oberhalb der Ortsrandlage Staffel in der Nähe der K 476, wo die Wassersammelbehälter saniert werden. Unbekannte überstiegen die Umzäunung des Hochbehälters und begaben sich dann zu den dort abgestellten Baucontainern. Die Vorhängeschlösser daran wurden gewaltsam geöffnet und eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde dann aber offenbar nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Betrunkener nach Randale festgenommen, Limburg, Schiede, Montag, 13.02.2023, 19:30 Uhr

(wie) Am Montagabend nahm die Polizei in Limburg einen per Haftbefehl gesuchten, betrunkenen Mann fest, nachdem dieser ein Fahrzeug beschädigt hatte. Der 29-Jährige hatte in der Straße "Schiede" offenbar grundlos den Heckscheibenwischer an einem VW abgerissen. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigten und den Mann bis zum Eintreffen der Streife an der Flucht hinderten. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

5. Auto in Linter beschädigt,

Limburg-Linter, Rosenweg, Samstag, 11.02.2023, 06:00 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 16:30 Uhr

(wie) In Linter wurde in den letzten Tagen ein parkendes Fahrzeug von Unbekannten beschädigt. Eine 26-Jährige hatte einen grauen Skoda Fabia am Samstagmorgen im Rosenweg abgestellt. Als sie am Montagnachmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine unbekannte Person den Pkw im Frontbereich beschädigt hatte. Den Sachschaden an Frontschürze, Scheinwerfer und Motorhaube schätzt die Polizei auf circa 700 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

6. Zweimal ohne Führerschein, einmal unter Drogeneinfluss, Hadamar und Weilburg, Montag, 13.02.2023, 14:30 Uhr und 15:00 Uhr

(wie) Am Montag erwischte die Polizei in Hadamar und in Weilburg Männer, die ohne Führerschein Kraftfahrzeuge fuhren, einer davon stand auch unter Drogeneinfluss. In Hadamar wollte eine Streife gegen 14:30 Uhr einen Motorroller kontrollieren, dieser ergriff jedoch die Flucht. Kurz darauf konnte der Roller auf einem Parkplatz verlassen vorgefunden werden. Darin und in einer daneben liegenden Tasche fanden die Beamten Betäubungsmittel. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Halter des Motorrollers als Fahrer identifiziert werden. Der 34-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In Weilburg wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in einer Autowaschanlage in der Straße "An der Platte" gerufen. Dort hatte ein Fahrer aufgrund eines Bedienfehlers für Schäden an mehreren nachfolgenden Fahrzeugen gesorgt. Der Mann wurde bei der Ausfahrt angesprochen und gebeten für die Schadensregulierung zur Seite zu fahren. Dem kam der Fahrer aber nicht nach, sondern fuhr einfach davon. Die Polizei konnte den 27-Jährigen an seiner Anschrift antreffen und stellte dort fest, dass er keinen Führerschein besitzt und dazu noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde ihm in der Polizeistation von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 27-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell