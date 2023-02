PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung, Widerstand gg. Polizeibeamte +++ Diebstahl von Fahrrädern +++ Sachbeschädigung PKW +++ Unfall mit Personenschaden+++Körperverletzung+++versuchter Einbruch+++Einbruch in Pkw+++

Limburg (ots)

1. Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte Tatort: 35796 Weinbach-Edelsberg, Hauptstraße, Dorfgemeinschaftshaus Tatzeit: Sonntag, 12.02.2023, 01:20 Uhr Sachverhalt: Im Rahmen einer Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Edelsberg kommt es im Thekenbereich zu einer Körperverletzung. Der 29-jährige Beschuldigte schlägt dem 25-jährige Geschädigten mehrfach mit der Faust auf den Hinterkopf. Der Täter wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen, hierbei sperrte er sich gegen die Festnahme, trat nach den Polizisten und beleidigte sie. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen, einschließlich einer Blutentnahme, konnten bei dem alkoholisierten Beschuldigen schließlich durchgeführt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Fahrrädern

Tatort: 65614 Beselich-Schupbach, Bei den Nussbäumen Tatzeit: Dienstag, 07.02.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 16:00 Uhr Sachverhalt: Aus der Gartenhütte eines Einfamilienhauses wurden drei Fahrräder entwendet. Die Tür der Gartenhütte war verschlossen, allerdings war der passende Schlüssel in der unmittelbaren Nähe abgelegt worden. Der Wert der Fahrräder beträgt insgesamt ca. 4500 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 35789 Weilmünster, Färbergasse Tatzeit: Samstag, 11.02.2023, 01:00 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 13:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter zerkratze mit einem spitzen Gegenstand zwei geparkte PKW. Die Kratzer verliefen jeweils entlang der kompletten linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 93860 entgegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Trunkenheitsfahrt

Tatort: 35781 Weilburg, Vorstadt Tatzeit: Samstag, 11.02.2023, 17:00 Uhr Sachverhalt: Der 28-jährige Fahrer eines VW Bus wurde in der Vorstadt Weilburg durch eine Streife kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er infolge seines erheblichen Alkoholgenusses nicht mehr in der Lage war ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt.

5 .Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 35794 Mengerskirchen, L3281 von Elsoff kommend Tatzeit: Sonntag, 12.02.2023, 08:25 Uhr Sachverhalt: Der 47-jährige Fahrer eines Smart befuhr die L3281 aus Elsoff kommend in Richtung Mengerskirchen. Vor dem Ortseingang Mengerskirchen kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Die Fahrt endete im Straßengraben. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR

6. mehrere Sachbeschädigungen

Tatort: 65549 Limburg, Schillerstraße Tatzeit: Sonntag, 12.02.23, 00:00 - 08:27 Uhr Sachverhalt: Durch unbekannte Täter wurden in der Tatzeit an mehreren Grundstücken Sachbeschädigungen begangen. Zum einen wurde ein Gartenzaun beschädigt. Zum anderen wurde ein Briefkasten und ein privates Schild beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. versuchter Einbruch in Globus Einkaufsmarkt Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße 1 - Globus Markt Tatzeit: Sonntag, 12.02.2023, 03:08 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter brachen die Notausgangstür des Globusmarktes auf. Dadurch lösten sie einen Alarm aus und ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

8. Brandstiftung an Gartenhütte

Tatort: 65549 Limburg, Wichernweg Tatzeit: Sonntag, 12.02.23, 02:38 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter begaben sich zur Tatzeit auf das Gartengrundstück des Geschädigten. Dort entzündeten sie die Gartenhütte mittels mitgeführter Zündquelle. Die Täter entfernte sich unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Schaden von ca. 300,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

9. Ortsschild beschädigt und gestohlen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße 34 Tatzeit: Sonntag, 12.02.23, 01:08 Uhr Durch eine Gruppe Jugendlicher wurde der Pfosten des Ortsschildes von Elz abgetreten. Anschließend wurde das Ortsschild entwendet. Gegen Mittag wurde das Ortsschild in der Westerwaldstraße in Elz aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

10. Körperverletzung durch Tritt

Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße 3 - Fußgängerzone Tatzeit: Samstag, 11.02.23, 20:30 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte wurde von einem Jugendlichen mit dem beschuhten Fuß gegen den Oberkörper getreten. Der Jugendliche war in einer Gruppe von 5-6 anderen Jugendlichen unterwegs. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

11. Einbruch in schwarzen Mercedes

Tatort: 65599 Dornburg-Langendernbach, Im Hobert Tatzeit: Freitag, 10.02.23, 19:00 Uhr - Samstag, 11.02.23, 14.00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise den schwarzen Mercedes. Dort entwendete unbekannte Täter einen Schlüsselbund, den Fahrzeugschein und die Geldbörse des Geschädigten. Mit den Geldkarten aus der Geldbörse wurden in 14 Fällen zu je 10,-EUR bezahlt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 200,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

12. Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Krankenhauses Tatort: 65549 Limburg, Auf den Schafsberg, Parkhaus am Krankenhaus Tatzeit: Samstag, 11.02.23, 15:13 Uhr Sachverhalt: Bei Ein- oder Ausparken beschädigte die Fahrerin eines blauen Opel Mokka mit WW-Kennzeichen einen schwarzen Seat Altea. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

13. Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65611 Brechen-Oberbrechen, Friedhofstraße Tatzeit: Donnerstag, 09.02.23, 22:30 Uhr - Samstag, 11.02.23, 08:00 Uhr Ein unbekannter Täter entwendete das vordere Kennzeichen WEL-B 777 von einem schwarzen Opel Adam. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

14. Diebstahl aus Pkw

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße 28 - Parkplatz Lidl-Einkaufsmarkt Tatzeit: Freitag, 10.02.23, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten aus einen unverschlossenen, silbernen Opel Astra zwei Jacken. In einer der Jacken befand sich noch das Ausweisdokument des Geschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 900,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell