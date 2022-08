POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Blauer Golf beschädigt (03.08.2022)

Rottweil (ots) - An der Kreuzung Brunnenäckerstraße und St.-Blasien-Straße hat sich am Mittwoch, gegen 7.15 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem VW Caddy auf der Brunnenäckerstraße in Richtung Kreuzung Sankt-Blasien-Straße. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Movano. Die Airbags des Caddys lösten aus. Verletzt wurde jedoch niemand. Ein Abschleppdienst ...

mehr