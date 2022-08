Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, K 5563, Lkr. Rottweil) Frau bei Unfall auf der K 5563 verletzt (03.08.2022)

Dunningen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreisstraße 5563 zwischen Dunningen und Bösingen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 50-jähriger Traktorfahrer bog von einem Feldweg auf die K 5563 ein und stieß dabei mit einer auf der Kreisstraße von Dunningen in Richtung Bösingen fahrenden 62 Jahre alten Dacia-Fahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto und überschlug sich anschließend. Die 62-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden am Traktor schätzte die Polizei auf rund 200 Euro.

