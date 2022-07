Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an Beleuchtung/Taschendiebstahl in Discounter/Kleingeld bei Firmeneinbruch entwendet

Menden (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntagnachmittag die Beleuchtung der Fußgänger- und Radwegunterführung an der Oberen Promenade. Mehrere Lampen wurden mitsamt Gehäuse gestohlen. (cris)

Eine 63-jährige Mendenerin wurde heute Morgen beim Einkaufen in einem Discounter Zum Eisenwerk bestohlen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel steckte. Sie machte sich umgehend auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. (cris)

Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag, 16:40 Uhr und Montagmorgen, 03:45 Uhr in eine Firma An der Walkenmühle ein. Die Täter hebelten dazu offenbar ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Dort versuchten sie anschließend einen Kaffeeautomaten aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich Kleingeld aus den Büros entwendet. Hinweise zur Tat können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

