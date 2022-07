Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erst Virus, dann Betrüger am PC

Halver (ots)

Ein 59-jähriger Halveraner muss sich seit dem Wochenende mit Computersabotage herumschlagen.

Als er am Samstagabend seinen Computer starten wollte, flimmerte eine Fehlermeldung über den Bildschirm. Angeblich habe sein Rechner einen Virus befallen. Er sollte umgehend eine ausländische Telefonnummer anrufen. Unter der meldete sich nur eine Bandansage, doch postwendend rief ihn ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter zurück. Dieser verschaffte sich Zugang zu dem Rechner des Halveraners. Unter dem Vorwand, das Online-Banking überprüfen zu müssen, ließ er sich die Zugangsdaten samt Passwort sagen. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter wies sein Opfer an, zwei Tage das Onlinebanking nicht zu nutzen. In der kommenden Woche werde er von einem anderen Mitarbeiter angerufen. Nach dem Ende des Gesprächs überkamen den Halveraner doch Zweifel an der Richtigkeit. Er wandte sich an die Polizei. Bis dato hatte es noch keine nicht von ihm veranlassten Bewegungen auf seinem Konto gegeben. Die Polizei riet ihm dringend, möglichst schnell seine Bank zu informieren. Generell warnt die Polizei vor der Masche mit den falschen Microsoft-Mitarbeiter. Am Telefon sollten gegenüber Fremden keine persönlichen Daten genannt werden - und schon gar keine Zugangsdaten für das Online-Banking. Im konkreten Fall ermittelt die Polizei wegen Computersabotage, Datenveränderung und sonstigen weiteren Betrugsarten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell