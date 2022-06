Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220607.4 Itzehoe: Dieb entwendet Brennholz

Itzehoe (ots)

Am Samstag entdeckte ein 50jähriger Itzehoer, dass sich unbekannte Täter an seinem Brennholz zu schaffen gemacht haben. Von dessen Grundstück am Sachsenring fehlen nunmehr circa zehn Schubkarrenladungen des in einem Schuppen gelagerten Brennholzes. Die Tatzeit lässt sich auf Freitag um 22 Uhr bis Samstag um 8 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

