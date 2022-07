Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kraftstoff von einem Baugrundstück

Einbeck (ots)

Einbeck / Kreiensen (rod)

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen von einem Baugrundstück in der Bergstraße 14 in Kreiensen zu entwenden. Zudem wurden von einer dort abgestellten Arbeitsmaschine mehrere Liter Kraftstoff mit bislang unbekannten Wert abgezapft. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr bis Montag, 07 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck oder Kreiensen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell