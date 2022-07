POL-NOM: Pkw mit Edding beschmiert

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Montag, den 18.07.2022, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz im Hubeweg in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten grauen Citroen C 3 mit Gandersheimer Kennzeichen vermutlich beim Rangieren beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein ...

mehr