Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Mittwoch, 20.07.2022, kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße Altendorfer Tor 24 in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten schwarzen Hyundai I10 mit Einbecker Kennzeichen vermutlich beim Rangieren beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

