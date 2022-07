Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Bahnhofsgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße, Dienstag, 19.07.22, 17.30 Uhr - Mittwoch, 20.07.22, 05.30 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Dienstag, 19.07.22, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 20.07.22, 05.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zugang zum Bahnhofsgebäude in Kreiensen. Der oder die Täter entnahmen nach Zugang zum Gebäude einen Freischneider aus den Räumlichkeiten und entfernten sich aus dem Gebäude. Der Freischneider konnte in der Nähe des Gebäudes wieder aufgefunden werden. Entweder wurden die Täter bei der Tatausführung oder der Flucht gestört oder sie entsorgten das Diebesgut aus anderen unerfindlichen Gründen. Zeugen, die in dem oben angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Bahnhofsgebäudes in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

