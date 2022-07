POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, An der Wiek, Montag, 18.07.22, 15.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 18.07.22, gegen 15.00 Uhr wollte ein 86-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw, Mercedes auf einem Parkplatz in der Straße An der Wiek, in Bad Gandersehim, rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei beschädigte dieser den abgestellten Pkw, Honda einer 53-jährigen Bad Gandersheimerin Nach dem Unfall entfernte sich der Kalefelder vom Unfallort, ohne ...

mehr