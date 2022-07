Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, An der Wiek, Montag, 18.07.22, 15.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 18.07.22, gegen 15.00 Uhr wollte ein 86-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw, Mercedes auf einem Parkplatz in der Straße An der Wiek, in Bad Gandersehim, rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei beschädigte dieser den abgestellten Pkw, Honda einer 53-jährigen Bad Gandersheimerin Nach dem Unfall entfernte sich der Kalefelder vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ca. 1500,- EUR Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die die Halterin und die Polizei in Kenntnis setzten. Der Unfallflüchtige konnte ermittelt und zum Vorfall befragt werden. Es wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt.

