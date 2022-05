Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Täter flüchten nach Schlägerei mit Auto und Quad - Kripo sucht Zeugen

Grefrath (ots)

32-jähriges Opfer im Krankenhaus.

Am späten Samstagabend kam es gegen 23.40 Uhr am Rathausplatz in Grefrath zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-jähriger Viersener befand sich zu dieser Zeit mit einem Bekannten auf dem Rathausplatz, als sie von einer Gruppe von ca. sieben Unbekannten beleidigt wurden. Es entwickelte sich ein Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Der 32-Jährige wurde offenbar mehrere Male mit einer Wasserwage geschlagen. Er erlitt eine Platzwunde und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter nach der Tat mit einem Audi Kombi und einem Quad in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder den beobachteten Fahrzeuge machen? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (437)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell