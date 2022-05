Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrende stoßen zusammen - beide leicht verletzt

Kempen (ots)

Pedelec-Fahrer war auf der falschen Seite unterwegs. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 09.40 Uhr auf der Terwelpstraße in Kempen. Eine 18-jährige Radfahrerin aus Kempen war auf dem Radweg der Terwelpstraße in Richtung Kerkener Straße unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 85-jähriger Kempener mit seinem Pedelec. Als sich beide begegneten, versuchten beide, dem anderen auszuweichen. Da beide aber in die gleiche Richtung lenkten, war die Kollision nicht zu verhindern. Beide stürzten und wurden dadurch leicht verletzt. Die Terwelpstraße verfügt über zwei Radwege. Der Unfall wäre nicht passiert, wenn jeder den für seine Fahrtrichtung freigegebenen Radweg benutzt hätte. Ja, es mag vielleicht etwa Zeit in Anspruch nehmen, die Straßenseite zu wechseln, aber es verhindert Unfälle. Und mehr braucht es für einen Appell nicht. /wg (434)

