Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unbekannter Mann stiehlt Kartoffeln und Geld aus Geschäft

Tönisvorst-Vorst (ots)

Kripo sucht Zeugen.

Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Selbstbedienungsladen auf der Straße Clörath in Vorst. Der Mann nahm zunächst eine Tüte mit Kartoffeln. Statt aber Geld in die Geldkassette zu legen, hebelte er diese auf und stahl das Geld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 25 Jahr alt und 1,80 m groß. Er trug ein weißes T-shirt , eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine weiße BaseCap. Bei sich hatte er einen schwarzen Turnbeutel. Hinweise auf den Dieb an die Kripo in Kempen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (433)

