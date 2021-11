Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Am Steuer eingeschlafen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam es am Sonntag gegen 19:50 Uhr auf der Landesstraße 1138 im Bereich Benningen am Neckar zu einem Unfall. Eine 46-jährige VW-Lenkerin nickte wohl hinter dem Steuer ein, kam kurz vor der Einmündung zur neuen Ortsumfahrung nach links auf die Gegenfahrbahn ab und stieß anschließend gegen die Leitplanke. Die Fahrerin und ihre beiden fünf und neun Jahre alten Kinder, die mit an Bord waren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 10.000 Euro.

