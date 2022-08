Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsunfall auf Kreuzung (03.08.2022)

Rottweil (ots)

An der Kreuzung Brunnenäckerstraße und St.-Blasien-Straße hat sich am Mittwoch, gegen 7.15 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem VW Caddy auf der Brunnenäckerstraße in Richtung Kreuzung Sankt-Blasien-Straße. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Movano. Die Airbags des Caddys lösten aus. Verletzt wurde jedoch niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW Caddy, an welchem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Am Opel Movano entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell