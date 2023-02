PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl aus Garage - Täter ermittelt, Beute sichergestellt +++ Rollladen und Fenster beschädigt +++ Mülltonnen in Brand geraten +++ Videodreh löst Polizeieinsatz aus +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Diebstahl aus Garage - Täter ermittelt & Beute sichergestellt, Limburg, Hölderlinstraße, Sonntag, 12.02.2023, 02:30 Uhr bis 08:00 Uhr

(wie) Am Sonntag ermittelte die Polizei den Täter eines Diebstahls kurz nach der Tat und konnte die Beute direkt sicherstellen. Die Kriminalpolizei wurde am Sonntagmorgen zu einem Einbruch in die Hölderlinstraße gerufen. Am Tatort stellte sich heraus, dass ein Unbekannter zwischen 02:30 Uhr und 08:00 Uhr morgens mehrere Gegenstände aus einer unverschlossenen Garage entwendet hatte, darunter einen E-Scooter, ein Fahrrad und eine Umwälzpumpe. Aufgrund einer Videoüberwachung am Grundstück konnte im Laufe des Tages ein Tatverdächtiger ermittelt und sein Zimmer in einer Wohnunterkunft in unmittelbarer Nähe ausgemacht werden. Bereits durch das Fenster konnte Diebesgut in dem Zimmer von außen gesehen werden. Im Zimmer fanden die Beamten dann fast das komplette Diebesgut, lediglich der tatverdächtige 35-Jährige und ein Fahrrad fehlten. Die Identität des Tatverdächtigen steht fest, die Polizei ermittelt weiter gegen ihn.

2. Rollladen und Fenster beschädigt,

Limburg-Linter, Feldbergtraße, Freitag, 10.02.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 07:30 Uhr

(wie) In Linter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fenster mit Rollladen beschädigt, möglicherweise durch Projektile einer unbekannten Waffe. Eine 37-Jährige rief am Samstagmorgen die Polizei in die Feldbergstraße, da sie seltsame Beschädigungen an einem Fenster und dem dazugehörigen Rollladen festgestellt hatte. Eine Streife nahm die Sache in Augenschein und fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Aufgrund der Beschädigungen ist es möglich, dass der Rollladen mit Projektilen beschossen worden ist, was zu Löchern in den Lamellen und einer korrespondieren Beschädigung am Fensterglas geführt hat. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Mülltonnen in Brand geraten,

Bad Camberg, Eichendorffstraße, Montag, 13.02.2023, 03:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Bad Camberg zu einem Brand von Mülltonnen an einem Wohnhaus bei dem auch die Fassade eines Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Anwohnerin der Eichendorffstraße verständigte gegen 03:50 Uhr Feuerwehr und Polizei, da Mülltonnen an einem Wohngebäude in Flammen standen. Die Feuerwehr löschte insgesamt drei Mülltonnen ab, die komplett in Brand standen. Das Feuer hatte neben den Mülltonnen auch den Außenputz und Fenster des Gebäudes beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte sich Altpapier an einem Kaminschacht im Bereich der Mülltonnen entzündet haben. Näheres wird ein Brandsachverständiger klären. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 EUR. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Camberg und Erbach.

4. Verletzte bei Unfall in Löhnberg,

Löhnberg, Brunnenstraße/ Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 10.02.2023, 16:15 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurden zwei Menschen bei einem Unfall in Löhnberg verletzt. Eine 58-Jährige befuhr mit einem Kia die Friedrich-Ebert-Straße und hielt zunächst an der Brunnenstraße an, fuhr dann jedoch in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Seat auf der Brunnenstraße, der von einer 19-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die beiden Fahrerinnen verletzt wurden. Ein Kleinkind im Seat blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 EUR.

5. Kind auf Fahrrad beschädigt Pkw,

Bad Camberg, Limburger Straße, Freitag, 10.02.2023, 18:25 Uhr

(wie) In Bad Camberg ist am Freitagabend ein Kind auf einem Fahrrad gegen ein Auto gefahren und hat dieses beschädigt, danach fuhr das Kind davon. Ein 55-Jähriger wollten gegen 18:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Limburger Straße mit einem Audi in eine Parklücke einfahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Fahrrad, das von einem circa zehnjährigen Jungen gefahren wurde. Dieser hatte das Einparken des Pkw offenbar übersehen. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 EUR. Das Kind fuhr mit seinem schwarzen E-Bike unbedarft davon, ohne Kontakt mit dem Autofahrer aufzunehmen. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und bittet die Eltern des Kindes, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

6. Videodreh löst Polizeieinsatz aus,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Sonntag, 12.02.2023, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend haben mehrere Männer in Limburg einen Polizeieinsatz ausgelöst, da sie sich maskierten, um ein Video zu drehen. Zeugen informierten gegen 22:40 Uhr die Polizei, da sie mehrere Männer beobachtet hatten, die in der Dr.-Wolff-Straße am Kino Sturmmasken überzogen, bevor sie in einen älteren getunten Mercedes einstiegen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Fahrzeug und fuhr zu der Anschrift des Halters in Hadamar. Dort konnte der Wagen mit dem Fahrer schließlich angetroffen werden. Die Sturmhaube hatte er noch bei sich. Während der Kontrolle gab der 25-Jährige an, dass es sich nur um einen Streich gehandelt habe, er wollte mit Freunden ein "Snapchat-Video" drehen. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und redeten dem Mann ins Gewissen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell