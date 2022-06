POL-FR: Maulburg: auf Bundesstraße überholt und ausgebremst - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 13.06.2022, auf Dienstag, 14.06.2022, wurden in Lörrach zwei Fahrräder gestohlen. Aus einer Tiefgarage am Chesterplatz verschwand ein verschlossenes, schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.750 Euro. In der Basler Straße, in der Nähe zur Einmündung Dammstraße, wurde ein vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes, verschlossenes Fahrrad der ...

