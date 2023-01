Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Lörrach-Stetten -- Einbruch in Schule -- Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am Samstag, den 21.01.2023 in den Nachmittagsstunden ein Einbruch in eine Grundschule in Lörrach-Stetten mitgeteilt.

Bisher ist folgendes bekannt: Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Grundschule in der Käppelestraße in Lörrach, Ortsteil Stetten.

Bisher unbekannte Täterschaft gelangte durch die Haupteingangstüre in das Objekt - sodann wurden zahlreiche unverschlossene Klassenzimmer durchwühlt und durchsucht. Des Weiteren wurden Türen aufgehebelt. Aus einem aufgehebelten Büro wurde ein Tresor entwendet und vor dem Abtransport noch die Treppe hinunter geworfen.

Neben dem Diebstahlschaden von mehreren hundert Euro wurde beträchtlicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht.

Die Polizei sucht nach Zeugen -- die Tat dürfte sich in der Nacht von Freitag, 20.01. auf Samstag, 21.01. ereignet haben, möglicherweise aber auch schon in den späten Nachmittagsstunden. Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 1760

