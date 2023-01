Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Windenreute: Unfall im Gegenverkehr - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 20.01.2023, gegen 8:50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Kreisstraße 5101 von Emmendingen in Richtung Windenreute. Auf Höhe der Fahrradwerkstatt des ZfP Emmendingen kam der unbekannte Fahrzeugführer auf die Gegenfahrspur einer 33-jährigen Autofahrerin. Hierbei trafen sich die beiden Spiegel der Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Beim Unfallverursacher handelt es sich um einen weißen Transporter oder Kleinbus. Auf dem Heck des Fahrzeuges wäre außerdem ein unbekanntes rotes Symbol aufgedruckt gewesen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641-582-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell