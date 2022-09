POL-MA: Wiesloch: Unfall zweier Lkw auf A6 - 80.000.- Euro Schaden

Hirschberg-Großsachsen (ots) - Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagnachmittag ein Kleinkind in der Breitgasse. Kurz nach 14 Uhr bog eine VW-Fahrerin von einem Parkplatz in Höhe der Breitgasse Nr. 19 nach rechts in Richtung B 3 ab und überrollte dabei das Kind, das die Breitgasse an der Fußgängerfurt ...

