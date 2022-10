Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei Businsassen verletzten sich bei Verkehrsunfall leicht

Am Dienstagmorgen, 04.10.2022, gegen 11:15 Uhr, haben sich im Gewerbepark Hochrhein in Waldshut-Tiengen drei Businsassen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Lkw und dahinter der Linienbus waren auf der Carl-Duisberg-Straße unterwegs, als der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer an der Kreuzung zur Alfred-Nobel-Straße zunächst nach rechts einbog, um dann in einem großen über die Kreuzung zu wenden. Der nachfolgende 58 Jahre alte Busfahrer fuhr am rechts einbiegenden Lkw vorbei. Als der Lkw-Fahrer dann wieder nach links zog, um zu wenden, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Fahrer unversehrt blieben, zogen sich im Bus drei Fahrgäste im Alter zwischen 29 und 52 Jahren leichte Schnittverletzungen durch gesplitterte Scheiben zu. Zwei kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz. Sowohl der Lkw als auch der Bus waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro.

