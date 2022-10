Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rollerfahrerin nach Unfallflucht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 14:25 Uhr, war auf der Hauptstraße in Denzlingen eine junge Frau mit ihrem elektrisch betriebenen Tretroller unterwegs. Die grob in Richtung Glottertal fahrende Rollerfahrerin beabsichtigte nach der Bahnunterführung links in die Bahnhofstraße abzubiegen, was sie ihren Angaben nach auch mit Handzeichen ankündigte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr dann aus ihrer Sicht plötzlich ein Autofahrer an ihr vorbei, um sie zu überholen.

Obwohl es nicht zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam, stürzte die 33-Jährige auf die Straße und verletzte sich. Es ist davon auszugehen, dass der Autofahrer oder die Autofahrerin dies mitbekommen haben dürfte.

Der rote, größere Wagen, ein Kombi oder Kleintransporter, fuhr im Anschluss in Richtung Glottertal weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Denzlingen entgegen. Telefon: 07666/9383-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell