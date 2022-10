POL-FR: Unerlaubte Müllentsorgung auf Firmengelände

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 30.09.2022, auf Samstag, 01.10.2022, hebelten Unbekannte ein doppelverglastes Fenster eines Ingenieurbüros in der Kanderner Straße auf. Beim Einstieg in das Fenster wurden wohl Bewegungssensoren aktiviert und die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab. In dem Zeitraum zwischen Samstag 01.10.2022, bis Montag, 03.10.2022, stiegen Unbekannte über ein Fenster in die ...

mehr