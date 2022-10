Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Einbrüche über das verlängerte Wochenende

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 30.09.2022, auf Samstag, 01.10.2022, hebelten Unbekannte ein doppelverglastes Fenster eines Ingenieurbüros in der Kanderner Straße auf. Beim Einstieg in das Fenster wurden wohl Bewegungssensoren aktiviert und die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab. In dem Zeitraum zwischen Samstag 01.10.2022, bis Montag, 03.10.2022, stiegen Unbekannte über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Technischen Hilfswerkes in der Wölblinstraße ein. In den Räumlichkeiten wurden gezielt die Spinde in der Damen- sowie Männerumkleide aufgebrochen. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Ebenso gelangten Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Samstag, 01.10.2022, bis Dienstag, 04.10.2022, über eine Tür in die Räumlichkeiten eines fleischverarbeitenden Betriebes in der Schlachthofstraße, um auch dort in den Umkleideräumen der Mitarbeiter Spinde aufzubrechen. Auch hier ist über das Diebesgut noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell