POL-FR: Umkirch - schwere Körperverletzung in Tanzlokal

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt;] Am Freitagmittag, 30.09.2022, gegen 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Friedhof in Schluchsee ein geparkter Pkw durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Passant ...

