POL-FR: Unfallflucht nach Fehler beim Ausparken - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Während einer Spielpause entnahm am Samstag, 01.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 14.15 Uhr bis 15.00 Uhr, ein Unbekannter aus einer unverschlossenen Kasse eines Fußballvereines 245 Euro. Die Kasse stand in einem Vereinskiosk beim Fußballplatz in der Rheinallee. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

