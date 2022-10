Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes // Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Samstag, den 03.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, soll es im Badeland Laguna in Weil am Rhein, im Bereich der blauen Rutschbahn, zu einem sexuellen Missbrauch eines Mädchens, durch einen unbekannten Tatverdächtigen, gekommen sein. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, zwischen 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare mit einer leichten Tonsur am Hinterkopf.

Über eine Öffentlichkeitsfahndung sind Lichtbilder von dem Tatverdächtigen auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weil-am-rhein-schwerer-sexueller-missbrauch/

Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthalt der Person geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Lörrach unter Telefon 07621 176-206 oder an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 07761 934-500.

