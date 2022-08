Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Bemerkenswerte Einsätze am 18.08.2022 - 3 Brände

Frankfurt am Main (ots)

Am Morgen um 07:00 wurden die Einsatzkräfte von der automatischen Meldeanlage alarmiert in die Speicherstraße alarmiert. Dort war in einem Batterieraum eines Wohn- und Geschäftshauses eine Batterie in Brand geraten und der entstandene Rauch hatte begonnen, sich im Keller auszubreiten. Die Trupps löschten die brennende Batterie und brachten sie und alle übrigen ebenfalls erhitzten Batterien ins Freie, um sie in einem Wasserbehälter zu kühlen und eine mögliche weitere Entzündung zu vermeiden. Der entstandene Brandrauch wurde mit maschinellen Lüftern aus dem Gebäude entfernt. Am Vormittag gegen 10:00 dann, hatte sich in Bockenheim, Jordanstraße in einem Keller Wäsche entzündet und der Rauch ließ die Bewohner des Hauses die Feuerwehr alarmieren. Die Einsatzkräfte konnten auch hier den Kleinbrand schnell löschen und mussten den Brandrauch mit maschinellen Lüftern entfernen. Um 15:46 ging es dann für die Brandschützer in die Weismüllerstraße im Ostend. In einem Verwaltungsgebäude waren im 1.Obergeschoss Flammen am Fenster der Kantine zu sehen und ein entsprechender Brand war sowohl automatisch als auch fernmündlich gemeldet worden. Die eingesetzten Kräfte konnten auch hier des Feuer zügig unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Ebenfalls wurde der Brandrauch maschinell entfernt und der Belüftungserfolg umfangreich kontrolliert, damit die nicht betroffenen Bereiche des Verwaltungsgebäudes weiter genutzt werden können. In allen Fällen können bisher keine Angaben zur Brandursache gemacht werden und auch über die jeweilige Schadenhöhe liegen keine Schätzungen vor. Verletzt wurde niemand

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell