Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Erntedank entwendet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022 beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann und eine Frau gegen 13:45 Uhr aus der katholischen Kirche an der Hauptstraße in Waldkirch-Kollnau mehrere Körbe mit Obst und Gemüse trugen. Es stellte sich heraus, dass die beiden dies offensichtlich ohne Auftrag und somit wohl unberechtigt taten, sodass derzeit von einem Diebstahl auszugehen ist. Wer Hinweise zu diesem Fall oder den beiden Personen, die anschließend in Richtung Friedrichstraße gelaufen sind, geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell