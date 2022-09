Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger greift im Regionalexpress mit Tierabwehrspray an - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Wickede - Fröndenberg (Ruhr) - Anrsberg (ots)

Gestern Abend (6. September) soll ein Jugendlicher aus Wickede seinem Kontrahenten in dem RE 57 Pfefferspray entgegen gesprüht haben. Bundespolizisten stellten ihn beim Halt in Fröndenberg.

Gegen 23 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei in Dortmund. Im Zuge einer Auseinandersetzung im Regionalexpress 57 von Dortmund in Richtung Arnsberg, soll ein Beteiligter Pfefferspray eingesetzt haben.

Beim Halt des Zuges am Bahnhof Fröndenberg erwarteten Einsatzkräfte der Bundespolizei den besagten Zug. Die Kontrahenten wurden getrennt und kontrolliert. Der Geschädigte 31-Jährige erklärte, dass er auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden sei, als dieser Reisende angeschrien habe. Nach einer dann folgenden verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Arnsberger und dem jungen Mann aus Wickede, soll der Jugendliche dann ein Tierabwehrspray in Richtung des 31-Jährigen gesprüht haben. Dieser wurde am Hals getroffen. Angeforderte Sanitäter stellten außer Rötungen am Hals zunächst keinerlei weitere Verletzungen fest.

Die Bundespolizei leitete gegen den 16-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

