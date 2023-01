POL-FR: Freiburg-Stühlinger: 71-jährige Fußgängerin wird durch Rangiervorgang verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Im Stadtgebiet wurden am Donnerstag, 19.01.2023, insgesamt vier E-Bikes gestohlen. Das erste E-Bike der Marke Haibike kam in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 13.10 Uhr, weg. Es stand verschlossenen auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Austraße. Ein weiteres E-Bike der Marke Haibike wurde in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr ebenfalls von einem Abstellplatz einer Schule in der ...

mehr