Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: am Donnerstag tagsüber vier E-Bikes gestohlen

Freiburg (ots)

Im Stadtgebiet wurden am Donnerstag, 19.01.2023, insgesamt vier E-Bikes gestohlen. Das erste E-Bike der Marke Haibike kam in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 13.10 Uhr, weg. Es stand verschlossenen auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Austraße. Ein weiteres E-Bike der Marke Haibike wurde in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr ebenfalls von einem Abstellplatz einer Schule in der Baumgartnerstraße gestohlen. In dem Zeitraum zwischen 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr, kamen gleich zwei E-Bikes der Marke Cube und Stevens weg. Diese stand verschlossen in der Nähe eines Seiteneinganges eines Lebensmittelgeschäftes im Adlergäßchen / Am Alten Markt. Ein E-Bike war mit einem Ortungsgerät versehen. Dessen letzte Ortung zeigte die Stadt Weil am Rhein und dort die Fußgängerbrücke nach Frankreich an. Der gesamte Diebsstahlschaden beträgt über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell