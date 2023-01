Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Senioren wurden Opfer von Trickdiebstählen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.10 Uhr bis 11.15 Uhr, wurden gleich zwei Senioren deren Geldbörsen aus der Jackentasche gezogen. Eine 84-jährige Frau sowie ein 79-jähriger Mann hielten sich unabhängig voneinander zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Güterstraße auf und bemerkten an der Kasse das Fehlen ihrer Geldbörsen. In der roten Ledergeldbörse der 84-Jährigen befanden sich eine Bankkarte sowie etwa 250 Euro Bargeld. In der Geldbörse des 79-Jährigen befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie etwa 100 Euro Bargeld.

