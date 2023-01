POL-FR: Rheinfelden: Flucht vor Polizei brachte nichts - Pkw-Fahrer vermeintlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter öffnete gewaltsam mit einem Werkzeug am Donnerstag, 19.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 18.30 bis 21.30 Uhr, einen Kassenautomaten auf dem Campingplatz im Grütt und entnahm den Behälter mit dem Münzgeld. Über den Kassenautomaten werden Stromanschlüsse für Stellplätze abgerechnet. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

