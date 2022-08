Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Container mit Graffiti besprüht

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende (05.08. - 08.08.22) hatten unbekannte Täter großflächig einen Bau- und einen Bürocontainer mit Farbe besprüht. Beide Container befinden sich in der Lisa-Korspeter-Straße im Bereich der Großbaustelle an der Wehlstraße. Auf einem der Container konnte der Schriftzug "Statt Beton: Bäume" festgestellt werden.

Da die Container auch von der 77er Straße zu sehen sind fragt die Polizei nach Hinweisen zur Tat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Tel. (05141) 2770 in Verbindung zu setzen.

