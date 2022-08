Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung am Kalker See/Südwinsen - Zeugenaufruf

29308 Winsen/Aller (ots)

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 18:20 Uhr, kam es am Kalker-See in 29308 Winsen/Aller OT Südwinsen zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei jungen Frauen.

Die 24-und 25-jährigen jungen Frauen aus Celle und Hannover wurden durch einen zur Zeit nicht bekannten Mann nach Zigaretten befragt.

Nach Verneinung durch die Opfer wurde der Beschuldigte aus bislang nicht bekannten Gründen handgreiflich und ergriff die Flucht durch ein Waldgebiet in Richtung der Kreisstraße 4.

Beide Opfer wurden leichtverletzt, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - geschätztes Lebensalter ca. 35 Jahre - bekleidet mit Badehose - gebeugtes Gangbild

Zeugen, welche Angaben zum Tathergang, sowie zu der flüchtigen Person tätigen können, werden gebeten, entsprechende Hinweise der Polizeiinspektion Celle, Tel.: 05141/277-0, oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

