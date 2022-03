Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dreister Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 21.03.2022, kam es in Lörrach in der Basler Straße vor einer Eisdiele zu einem dreisten Fahrraddiebstahl. Ein Ehepaar besuchte die Eisdiele und hatte ihre beiden Fahrräder unverschlossen davor abgestellt. Gegen 18.20 Uhr schnappte sich eine unbekannte männliche Person das E-Bike des Ehemannes und fuhr damit davon. Der Ehemann nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Tatverdächtigen aber nicht mehr einholen. Auch die polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Das E-Bike des Herstellers Cannondale hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkler Hautton. Er trug eine dunkle Hose und eine helle/weiße Jacke mit einem Muster auf der Rückseite. Vor dem Vorfall waren dem Ehepaar drei ähnlich aussehende, sich hinter einem Kiosk versteckende Männer aufgefallen.

