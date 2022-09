POL-NOM: Unfall mit 4500,- Euro Sachschaden

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck, Ortsteil Wenzen, Höhe Einmündung Löhnefinkstraße/ Auf der neuen Reihe Am 01.09.2022, gegen 15:45 Uhr, befährt ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer in 37574 Einbeck, Ortsteil Wenzen, die Straße Auf der neuen Reihe. Im Kreuzungsbereich fährt dieser anschließend auf die Straße Löhnefinkstraße in Fahrtrichtung Bartshausen und missachtet dabei die Vorfahrt einer von ...

mehr