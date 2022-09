Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Wenzen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, Ortsteil Wenzen, Höhe Einmündung Löhnefinkstraße/ Auf der neuen Reihe

Am 01.09.2022, gegen 15:45 Uhr, befährt ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer in 37574 Einbeck, Ortsteil Wenzen, die Straße Auf der neuen Reihe. Im Kreuzungsbereich fährt dieser anschließend auf die Straße Löhnefinkstraße in Fahrtrichtung Bartshausen und missachtet dabei die Vorfahrt einer von links kommenden Fahrzeugführerin. Die Frau muss daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine dahinterfahrende weitere Fahrzeugführerin leitet ebenfalls eine Vollbremsung ein, kann jedoch einen Zusammenstoß mit der Fahrzeugführerin vor ihr nicht verhindern. An beiden Autos entstand durch den Unfall Sachschaden. Verletzt wurde durch die Kollision niemand. Der unbekannte Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Bei dem PKW des Unfallflüchtigen soll es sich um einen Toyota Yaris in der Farbe Grau handeln. Der Fahrzeugführer sei ein Mann im Alter von circa 60-70 Jahren gewesen, mit kurzen grauen Haaren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Einbeck, Tel: 05561-949780, oder an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel: 05382-919200, zu wenden.(geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell