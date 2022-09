Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbrecher flieht.

Uslar (ots)

Uslar (Kl), Neustädter Platz - In der Nacht von Freitag, 02.09. auf Samstag, 03.09.22, gegen 01:00 Uhr, brach ein bisher unbekannter Mann in das Wohnhaus einer Familie ein. Der Täter wurde von einem Familienmitglied im Haus angetroffen. Bei seiner anschließenden Flucht verletzte er seinen Entdecker leicht. Der Unbekannte entfernte sich fußläufig in Richtung Innenstadt. Der männliche Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Etwa 185 cm groß, schlank mit krausen, kurzen Haaren. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einem T-Shirt, einer kurzen, dunklen Sporthose sowie dunklen Schuhen. Das T-Shirt könnte zerrissen sein. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Einbrecher nimmt die Polizei in Uslar unter der Rufnummer: 05571-92600-0 entgegen.

