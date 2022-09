Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike gestohlen

Einbeck (ots)

Dassel, OT Portenhagen (Kr.) 29.08.2022; 19:00 Uhr - 20:30 Uhr

Am Montagabend, den 29.08.2022, gegen 19:00 Uhr, stellte ein 34jähriger Mann aus Portenhagen sein E-Bike vor seinem Wohnhaus in der Portenhäger Straße ab und schloss dieses an ein Treppengeländer. Als er gegen 20:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Rad im Wert von 2000,- Euro entwendet hatte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell